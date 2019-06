In de Congolese hoofdstad Kinshasa hebben zaterdag, meer dan twee jaar na zijn dood, tienduizenden mensen afscheid genomen van de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi.

Bij de afscheidsplechtigheid voor Tshisekedi waren ook drie staatshoofden van buurlanden aanwezig: Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville), Edgar Lungu (Zambie) en Faustin-Archange Touadéra (Centraal-Afrikaanse Republiek). Zij legden samen met de vicepresident van Oeganda, Edward Ssekandi, een bloemenkrans neer bij de kist van Tshisekedi, die in het midden van het stadion opgesteld stond.

Vrijdag waren ook de presidenten van Rwanda (Paul Kagame) en Angola (Joao Lourenço) naar Kinshasa gegaan om eer te betonen aan de vader van de huidige Congolese president. Vooral de aanwezigheid van Kagame wordt als betekenisvol gezien, na jarenlange spanningen tussen Rwanda en Congo. Etienne Tshisekedi kreeg zaterdag posthuum nog een Congolese onderscheiding: hij ontving de titel van nationale held.

Tshisekedi was zijn politieke carrière begonnen aan de zijde van dictator Mobutu Sese Seko, maar richtte in 1982 de oppositiepartij UDPS op. In de jaren negentig was hij enkele keren kortstondig eerste minister van Congo. Daarna voerde hij oppositie tegen president Mobutu en diens opvolgers Laurent-Désiré en Joseph Kabila.

Zijn afscheidsplechtigheid kende een zeer lange voorgeschiedenis. Tshisekedi overleed op 1 februari 2017 op 84-jarige leertijd in Ukkel aan een longembolie. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene. Voormalig Congolees president Joseph Kabila stond weigerachtig tegenover een begrafenis van Tshisekedi, een van zijn grootste politieke tegenstanders, in Congo. Hij vreesde een ongeziene samenscholing van aanhangers van de oppositie.

Maar begin dit jaar werd Tshisekedi's zoon Félix uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Sinds Tshisekedi junior aan de macht gekomen is, zijn de moeilijke betrekkingen met België geleidelijk verbeterd en werd het ook mogelijk om de repatriëring van Etienne Tshisekedi te organiseren. Donderdag werd zijn lichaam uiteindelijk vanuit België naar Congo overgevlogen. Na de ceremonie werd de doodskist van Tshisekedi overgebracht naar N'sele, waar hij begraven wordt.

Federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zaterdag hulde gebracht aan Etienne Tshisekedi. 'Op deze dag van nationale hulde in de Democratische Republiek Congo, sluit ik me aan bij het Congolese volk en president Félix Antoine Tshisekedi, die een laatste groet brengen aan Etienne Tshisekedi, zijn actie en zijn strijd voor de democratie', aldus Reynders op Twitter.