Tienduizenden Afghanen wachten na de chaotische vlucht uit hun vaderland nog op Amerikaanse legerbases tot ze ergens worden ondergebracht. Dat loopt vertraging op door de medische- en veiligheidsonderzoeken die vluchtelingen moeten ondergaan, schrijft The New York Times.

De VS en andere landen voerden vorige maand in de Afghaanse hoofdstad Kaboel een enorme evacuatie via de lucht uit. Dat gebeurde nadat de extremistische taliban na een bliksemoffensief de stad hadden bereikt. Westerse landen evacueerden op grote schaal burgers en Afghaanse oud-medewerkers die gevaar liepen.

Op acht legerbases op Amerikaans grondgebied bevinden zich nog zo'n 49.000 geëvacueerden, citeert de krant uit interne overheidsdocumenten. Nog eens 18.000 mensen zijn ondergebracht op Amerikaanse bases in het buitenland. Sommige mensen blijven daar een paar weken, maar de meesten moeten langer wachten.

Dat oponthoud heeft ook te maken met een kleinschalige uitbraak van de mazelen. Zeker zeven Afghanen bleken de besmettelijke ziekte te hebben. De Amerikaanse regering laat daarom tijdelijk geen Afghanen van buitenlandse legerbases naar de VS vliegen.

'Alle vluchten zijn stilgelegd vanwege de mazelen', bevestigde een woordvoerder van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het aantal coronabesmettingen onder Afghaanse geëvacueerden valt wel mee, kan worden opgemaakt uit een overheidsdocument van 10 september. Het is overigens onduidelijk hoeveel Afghanen na hun evacuatie positief hebben getest op het virus.

Veel geëvacueerden arriveerden op Dulles International Airport in de staat Virginia. Daar hebben ziekenhuizen bij de landelijke regering geklaagd dat de druk op de zorg enorm oploopt omdat veel Afghanen medische hulp nodig hebben.

Voordat de Afghanen naar een nieuwe woonplek in de VS kunnen, moeten ze eerst een vaccin krijgen tegen allerlei aandoeningen. Dat gebeurt op legerbases in de VS en zal binnenkort ook gebeuren op buitenlandse bases.

