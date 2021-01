Tien Republikeinse senatoren hebben een eigen plan voor coronasteun ontwikkeld en wil dat met president Joe Biden bespreken. De groep heeft zich bij het eigen plan gebaseerd op een aantal eerdere steunmaatregelen waar een meerderheid voor was en kwam tot een pakket van ongeveer 600 miljard dollar, ongeveer een derde van wat Biden wil besteden.

Vandaag maandag maken de Republikeinse senatoren, bij wie Susan Collins uit Maine, Mitt Romney uit Utah en Rob Portman uit Ohio, de details van hun plan bekend, maar ze hebben al laten weten dat ze onder meer de steun aan het onderwijs grotendeels willen verwijderen uit het Biden-plan. Ook willen ze covid-premies (1400 dollar per persoon in het plan van Biden) gerichter toekennen, met name alleen aan alleenstaanden die minder dan 50.000 dollar (41.220 euro) per jaar verdienen, en families met een gezamenlijk inkomen van minder dan 100.000 dollar (82.440 euro).

Biden wil voor 1900 miljard dollar (1566 miljard euro) aan steun voor burgers, bedrijven en overheden bieden. Daarmee moeten de ergste gevolgen van de coronacrisis worden opgelost. Het hoofd van de economische raad in het Witte Huis heeft gezegd dat het plan van de Republikeinen 'zeker zal worden bekeken'. De ploeg Biden wil wel spoed zetten achter de maatregelen.

Normaal gesproken zijn er zestig stemmen nodig in de Senaat, waar beide partijen vijftig zetels hebben. Daarom is het relevant dat er tien als gematigd bekendstaande Republikeinen met een eigen plan komen.

Senator Bernie Sanders, de gewezen Democratische presidentskandidaat, prefereert echter om het volledige pakket van Biden te laten goedkeuren. Daarvoor wil hij de 'Reconciliation'-procedure inschakelen, die het mogelijk maakt om eenmalige budgettaire ingrepen met een gewone meerderheid van de stemmen goed te keuren.

