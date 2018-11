Tien nieuwe eboladoden op vier dagen tijd in Congo

In totaal zijn bij de nieuwe ebola-epidemie in het Centraal-Afrikaanse land nu al 180 doden gevallen. Daarnaast zijn er 285 gevallen van hemorragische koorts in de regio's Noord-Kivu en Ituri gemeld, waarvan er al 250 bevestigd zijn. 'Sinds het begin van de vaccinaties op 8 augustus zijn al 25.336 personen gevaccineerd', stelt het ministerie.

Enkele weken geleden waarschuwden de Congolese autoriteiten nog dat het land geconfronteerd werd met een 'tweede golf' van de epidemie. 'Het epicentrum, dat eerder in Mangina lag, ligt nu in Beni', zei Oly Ilunga, de Congolese minister van Volksgezondheid, toen tijdens een persconferentie. Mangina ligt zo'n 20 km ten westen van Beni, een stad met 1 miljoen inwoners.