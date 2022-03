Vandaag/zondag is het tien jaar geleden dat een bus met Vlaamse schoolkinderen verongelukte in het Zwitserse Sierre. Bij het ongeval kwamen 28 mensen om het leven.

De bus met kinderen van basisschool 't Stekske uit Lommel en de Sint-Lambertusschool uit Heverlee was op terugweg naar huis van sneeuwklassen in het Zwitserse Anniviers. Maar in de Sierretunnel maakte het voertuig een fatale botsing. Hierbij kwamen 22 kinderen, vier begeleiders en twee chauffeurs om het leven.

Premier Alexander De Croo woont zondag een herdenkingsplechtigheid in Sierre bij. Nabestaanden van de slachtoffers, vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen en delegaties van de gemeentebesturen van Leuven en Lommel reizen mee. Maar ook in Lommel en Heverlee worden de slachtoffers herdacht. De plechtigheid in Lommel vindt op 14 maart in besloten kring plaats bij het monument voor de slachtoffers, vlakbij de getroffen basisschool 't Stekske. Ook de Sint-Lambertusschool houdt een herdenkingsmoment met de nabestaanden. Dat zal plaatsvinden op vrijdagavond.

