Tien jaar cel voor ex-agent die Capitool bestormde

Thomas Webster (56), een gewezen marinier en ex-lid van de politie van New York, is donderdag veroordeeld tot tien jaar gevangenis voor zijn rol tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat is de langste celstraf die tot dusver is uitgesproken tegen een bestormer.

Webster had een vlaggenstok als wapen gehanteerd. Hij trok het gasmaker van het gezicht van een agent, die hem de toegang tot het Capitool probeerde te ontzeggen. Dat werd vastgelegd op de bodycam van de agent.

De procureur had 17 jaar gevangenis geëist, de rechter milderde dat tot 10 jaar.

Dat de straf zo hoog uitviel – tot dusver bedroeg de hoogste straf voor bestormers iets meer dan 7 jaar – had er wellicht mee te maken dat Webster niet schuldig pleitte, maar zijn lot in handen legde van een jury. Hij pleitte zelfverdediging en beweerde dat de agent de vijandigheden was begonnen. Op de bodycam was echter te zien hoe Webster een vlaggenmast afbrak, de agent vloerde. Nadat zijn gasmasker was afgerukt, werd de agent overweldigd door traangas. De jury bevond Webster in mei van dit jaar schuldig.

Former New York Police Department officer Thomas Webster, who unsuccessfully tried to convince a jury he was just acting in self-defense against the police officer he assaulted on Jan. 6, has been sentenced to 10 years in prison.https://t.co/joSVFb5iRq — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 1, 2022

Door de actie van Webster, zo concludeerde de rechter, werd de verdedigingslinie van de politie verbroken, en konden manifestanten in het Capitool binnendringen.

Webster bood tijdens de rechtszaak zijn verontschuldigingen aan aan de agent. Door zijn gezicht en gasmasker te betasten had hij willen duidelijk maken dat hij geen kwade bedoelingen had, pleitte hij. De jury en de rechter vonden dat duidelijk niet geloofwaardig. Ook het argument van de verdediging – dat Webster was opgejut door politici- werd niet als ontlastend aanvaard.

Tijdens de rechtszaak werd er door procureur en rechter herhaaldelijk op gewezen dat Webster als ex-agent beter dan anderen had moeten kunnen inschatten wat hij aanrichtte. Hij had als agent in New York tijdelijk deel uitgemaakt van de beveiliging van toenmalig burgemeester Michael Bloomberg.

Gratie van Trump?

Na de bestorming van het Capitool werden bijna 900 mensen gearresteerd. Volgens een telling van The Washington Post hebben tot dusver twaalf van hen schuldig gepleit voor agressie tegen de politie.

Op de dag van de strafmaatbepaling van Webster liet gewezen president Donald Trump tijdens een radio-interview weten dat hij, bij een herverkiezing, zou uitzoeken of hij alle veroordeelden van 6 januari ‘complete gratie’ kan verlenen. Meer, zei hij, velen verdienen verontschuldigingen van de overheid.