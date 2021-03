Bij de schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado, zijn tien doden gevallen. Dat meldt de politie van Boulder. Onder de doden is een politieagent, die als een van de eersten ter plaatse kwam.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een schietpartij in een supermarkt in Boulder. De politie zei dat agenten 'binnen enkele minuten' ter plaatse waren en het gebouw 'erg snel' binnen waren gegaan.

De verdachte opende het vuur toen de politie aankwam. De agenten reageerden door zelf schoten te lossen.

De agent, het enige slachtoffer van wie de naam is meegedeeld, kwam als eerste ter plaatse aan de supermarkt King Soopers. De 51-jarige Eric Talley 'werd dodelijk geraakt door een kogel', aldus politiechef Maris Herold, die de heroïsche daad van de agent prees. 'Dit is een heel complex onderzoek, dat zeker vijf dagen zal duren.'

'Boulder heeft een gruwelijke en vreselijke massamoord ondergaan', zei de lokale aanklager, Michael Dougherty.

Gerechtigheid

De aanklager zei ook dat een verdachte is opgepakt, die gewond is geraakt bij de politie-interventie. Dougherty beloofde gerechtigheid voor alle slachtoffers.

Beelden op sociale media toonden een man die enkel een short aan had, die door agenten uit de supermarkt werd begeleid. Zijn handen waren achter zijn rug geboeid en hij leek gewond te zijn aan een been.

De politie identificeerde de verdachte niet en gaf ook geen verdere informatie vrij over zijn beweegredenen.

Volgens Amerikaanse media was de verdachte gewapend met een AR-15, een aanvalsgeweer dat heel populair is in de Verenigde Staten en vaak gebruikt wordt bij grote schietpartijen.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki kreeg president Joe Biden een briefing over de schietpartij.

