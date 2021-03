De Amerikaanse president Joe Biden is geschokt door de dodelijke schietpartij in Colorado en heeft zich voor een scherpere wapenwetgeving uitgesproken. "We moeten handelen", zei Biden dinsdag in het Witte Huis in Washington. "We kunnen levens redden."

De Democraat riep de Senaat op twee wetsontwerpen goed te keuren die al door het Huis van Afgevaardigden zijn aangenomen en waarmee de aankoop en het bezit van wapens strenger gecontroleerd worden. "Dat zou geen partijpolitieke aangelegenheid mogen zijn", zei hij, en hij riep op ook oorlogswapens en aanvalsgeweren te verbieden. O

ver de twee wetsontwerpen wordt in de Verenigde Staten al lang gedebatteerd, maar ze kregen tot nu toe niet de vereiste meerderheid in het Congres. Veel Republikeinen staan weigerachtig tegenover een verscherping van de wapenwetten en de wapenlobby staat heel sterk in de VS.

Maandag werden tien mensen gedood bij een schietpartij in een supermarkt in Colorado. De aanval deed zich in de stad Boulder voor in een winkelcentrum met verscheidene handelszaken en cafés. De slachtoffers waren tussen de 20 en 65 jaar oud en onder hen was ook een politieagent.

Een 21-jarige verdachte werd opgepakt. Over zijn motief deed de politie tot dusver geen mededelingen. Biden beval de Amerikaanse vlaggen aan overheidsgebouwen en legerbasissen in het hele land en aan diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland halfstok te hangen om de slachtoffers van Colorado te gedenken.

Het was het tweede zware schietincident met verscheidene doden in een week in de VS. Vorige week dinsdag werden in drie massagesalons in de staat Georgia acht mensen doodgeschoten.

21-jarige man in staat van beschuldiging gesteld

De dader, geïdentificeerd als Ahmad Alissa, raakte gewond aan het been en ligt in het ziekenhuis. "Zijn toestand is stabiel en hij kan binnenkort overgebracht worden naar een gevangenis", zo laat de politiechef van Boulder, Maris Herold, weten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Bij de schietpartij zijn tien doden gevallen, onder hen een politieagent, die als eerste ter plaatse kwam. De 51-jarige man was vader van zeven kinderen.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een schietpartij in een supermarkt in Boulder. De politie zei dat agenten "binnen enkele minuten" ter plaatse waren en het gebouw "erg snel" binnen waren gegaan. De verdachte opende het vuur toen de politie aankwam. De agenten reageerden door zelf schoten te lossen.

Volgens Amerikaanse media was de schutter gewapend met een AR-15, een aanvalsgeweer dat heel populair is in de Verenigde Staten en vaak gebruikt wordt bij grote schietpartijen.

