Theresa May roept Britten in nieuwjaarstoespraak op om verdeeldheid brexit te overstijgen

2019 wordt een historisch jaar voor het Verenigd Koninkrijk want op 29 maart verlaat het land - in principe - de Europese Unie. Maar twee jaar nadat in een referendum een nipte meerderheid van de Britten zich uitsprak voor een brexit, blijft er nog veel verdeeldheid. Ook over de precieze modaliteiten is men het nog niet eens.

'Als het parlement de deal die ik heb onderhandeld met de EU goedkeurt, dan kan het Verenigd Koninkrijk een nieuwe etappe kruisen', klonk het in een videoboodschap van de Britse premier.

De stemming over het akkoord werd enkele weken geleden op het laatste moment uitgesteld tot midden januari.

'Samen kunnen we een nieuw hoofdstuk starten met optimisme en hoop (...) Als we ons verenigen in 2019, kunnen we er een succes van maken en een land opbouwen dat echt functioneert voor iedereen onder ons'.