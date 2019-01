Theresa May overweegt Goedevrijdagakkoord te amenderen

Volgens de Britse krant overweegt May om het Goedevrijdagakkoord van 1998 te herschrijven. Ze wil zo de uiterst omstreden Ierse 'backstop' vermijden. Die maatregel moet vermijden dat er na de brexit een 'harde grens' met douaniers zou komen tussen de EU, waar Ierland toe behoort, en het VK, met Noord-Ierland. Ze zou enigszins andere handelsvoorwaarden opleggen aan Noord-Ierland dan aan de rest van het Verenigd Koninkrijk, tijdelijk tenminste.

EU-verantwoordelijken melden in de krant dat het akkoord van 1998 amenderen geen kans op succes heeft. De bronnen van The Telegraph in de Britse regering zouden 'sceptisch' zijn. De Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP), die Mays minderheidsregering ondersteunt, vroeg dat het backstop-protocol uit het brexitakkoord zou verdwijnen. De niet-vastomlijnde aard van de maatregel was een van de meer omstreden punten uit Mays brexitakkoord. Dat akkoord werd vorige week met een overgrote meerderheid weggestemd in het Britse parlement.

Door de moeizame brexitonderhandelingen is de mogelijkheid ontstaan dat er opnieuw een harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek en dat deed de ongerustheid toenemen over nieuw geweld. En net zaterdag vond een aanslag met een bomauto plaats in de Noord-Ierse stad Londonderry, waarvan vermoed wordt dat die het werk is van een dissidente republikeinse groep, het New IRA. De aanslag brengt de herinnering terug aan de 'Troubles', toen Noord-Ierland 38 jaar lang verscheurd was door sektarisch geweld. Katholieke nationalisten, of republikeinen, wilden een verenigd Ierland. Protestantse unionisten, of loyalisten, wilden binnen het VK blijven.