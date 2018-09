Theresa May over brexit: 'Mijn akkoord of helemaal geen akkoord'

Begin juli drukte May in haar landgoed Chequers een ontwerpakkoord door. Centraal staat het voorstel om de handel met de Europese Unie te faciliteren door het Verenigd Koninkrijk nauw te laten aansluiten bij de Europese douane-unie. Bij de Tories, de partij van May, werd het plan echter niet unaniem enthousiast onthaald.

Verschillende leden zien het VK al als een 'vazalstaat' van de EU. Buitenlandminister Boris Johnson en brexit-minister David Davis namen zelfs ontslag uit de regering vanwege haar brexit-koers. Maar May laat zich niet vermurwen - of zo probeerde ze toch duidelijk te maken in haar BBC-interview. Als het parlement haar plan niet goedkeurt, 'denk ik dat het alternatief erin zal bestaan dat we helemaal geen akkoord zullen hebben', zei ze.

Analisten zeggen dat May erop rekent dat de critici bij de Tories niet de moed zullen hebben de facto voor een 'no deal'-scenario te kiezen. De tegenstanders van de brexit wil ze dan weer niet het signaal geven dat blijven vechten tegen de brexit en de concrete plannen van de regering uiteindelijk resultaat zal opleveren. Dinsdagavond bespreken de bevoegde Europese ministers de stand van zaken van de (slabakkende) brexit-onderhandelingen. Donderdag zal de brexit ook ter sprake komen op de informele Europese top in het Oostenrijkse Salzburg.