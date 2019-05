De Britse premier Theresa May gaat 'in de week van 3 juni' de Brexit-deal opnieuw voorleggen aan het parlement. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt na een vergadering van May met de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn.

'De premier had vanavond een ontmoeting met de leider van de oppositie in het Lagerhuis om hem op de hoogte te stellen van onze vastbeslotenheid om de gesprekken tot een goed einde te brengen en gehoor te geven aan de uitkomst van het referendum' waarin werd gestemd om de EU te verlaten, aldus een woordvoerder van de regering. 'Daarom zullen we in de week die begint op 3 juni' de Brexit-deal opnieuw voorleggen, klinkt het.

Die timing is van belang wil Groot-Brittannië de Brexit er nog voor het zomerreces van het parlement, in juli, doorkrijgen, zegt de premier. May hoopt op die manier te voorkomen dat de Britse parlementsleden die op 23 mei bij de Europese verkiezingen worden verkozen, effectief in het nieuw samengestelde Europese parlement gaan moeten zetelen. De eerste plenaire vergadering van dat Europese parlement vindt plaats op 2 juli.

Volgens de woordvoerder waren de gesprekken van dinsdagavond tussen de premier en Corbyn 'zowel nuttig als constructief'. Woensdag worden de besprekingen op een officieel niveau hervat.

De Brexit-deal die Theresa May in november met Brussel overeenkwam, werd door de Britse parlementsleden al drie keer verworpen. Londen moest daardoor aan Brussel al twee keer om uitstel vragen voor de Brexit. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU stond aanvankelijk gepland op 29 maart, maar is intussen verschoven naar ten laatste 31 oktober. Geconfronteerd met deze impasse zijn de Britse regering en oppositie begin april onderhandelingen gestart om een compromis te vinden over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel.