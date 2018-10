Theresa May: 'Brexitakkoord nog bereikbaar'

Zondag slaagden de Britse brexitminister Dominic Raab en de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier er niet in om de onderhandelingen over de Ierse grens te deblokkeren, in de aanloop naar de cruciale Europese top van woensdag. Toch is May positief. 'Ik blijf denken dat een onderhandeld akkoord het beste is voor het Verenigd Koninkrijk en de EU', zei ze in het parlement. 'Ik blijf erin geloven dat een akkoord bereikbaar is en het is in die geest dat ik ga voortwerken met onze Europese partners.'

Het is vooral het toekomstige statuut van Noord-Ierland dat de gesprekken lamlegt. De Britten raakten het eerder al eens met de Europese Unie dat er een noodoplossing ('backstop') moet komen om een harde grens tussen Ierland en het noorden te vermijden. Die zou in werking treden als er nog geen akkoord is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun economische samenwerking na de brexit in maart 2019 en de overgangsperiode die loopt tot eind 2020.

Maar over hoe die noodoplossing er precies zou moeten uitzien, wordt nu geruzied. Volgens May is wel al vooruitgang geboekt. Zo wil de EU volgens haar overwegen om het noodplan te laten gelden voor het volledige Verenigd Koninkrijk en niet enkel Noord-Ierland, zoals Brussel aanvankelijk wou.

Toch stipt ze nog 'twee problemen' aan. Ten eerste wil de EU in het geval van een noodoplossing voor het hele VK een 'backstop voor de backstop' in het leven roepen, die dan weer enkel van toepassing zou zijn op Noord-Ierland.

Ten tweede willen de Britten het noodplan beperken in de tijd. 'We moeten ervoor zorgen dat we niet voor onbepaalde tijd vastgehouden kunnen worden in deze tussenovereenkomst', aldus May.

Na afloop van haar verklaring wou ze op verscheidene vragen van parlementsleden - onder wie Boris Johnson, die eerder dit jaar uit ongenoegen met de brexitkoers van May opstapte als minister van Buitenlandse Zaken - echter geen concrete deadline noemen. May benadrukte ook dat ze tegen een eventuele verlenging van artikel 50 is - waardoor de brexit zou worden uitgesteld - en dat de Britse regering die niet zou vragen als er geen akkoord wordt bereikt.