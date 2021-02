De Amerikaanse ex-president Donald Trump was vorig jaar veel zieker dan het Witte Huis deed uitschijnen nadat hij besmet raakte met het nieuwe coronavirus, schrijft The New York Times.

Voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht was de zuurstofwaarde in zijn bloed gezakt tot een kritiek punt en op röntgenfoto's waren duidelijk tekenen van een longontsteking te zien, meldt de krant.

Ziekenhuis

Trump raakte in oktober vorig jaar besmet met het coronavirus. Tijdens de drie dagen dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, kreeg hij volgens de officiële berichten een experimentele behandeling met verschillende medicijnen. Experts vermoedden toen al dat die medicijnen werden toegediend omdat Trump behoorlijk ziek was.

Volgens The New York Times daalden de zuurstofwaarden in Trumps bloed bij momenten tot iets meer dan 80 procent, terwijl artsen een patiënt als kritiek beschouwen als die waarde onder de 90 procent ligt. Het Witte Huis had destijds gemeld dat de waarde gedaald was tot 93 procent.

Ook meldde het Witte Huis dat Trump koorts en ademhalingsproblemen had, maar het was nog niet bekend hoe erg zijn symptomen waren en hoe zeer medewerkers van het Witte Huis op de president moesten inpraten om zich te laten behandelen.

Aanvankelijk wilde Trump niet naar het militair ziekenhuis. Het vooruitzicht om in ernstige toestand uit het Witte Huis gedragen te worden, haalde hem uiteindelijk over om zich toch te laten behandelen in het Walter Reed-hospitaal.

Eenmaal in het ziekenhuis schetsten Trumps behandelaars een rooskleurig beeld. Trump zelf en bronnen om hem heen ontkenden dat hij ernstig ziek was.

