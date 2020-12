The Cartel Project

Volgens de ngo Committee to Protect Journalists zijn in Mexico 119 journalisten vermoord in twintig jaar tijd. 60 journalisten uit 18 landen beslisten om hun werk verder te zetten. Het netwerk Forbidden Stories, waar Knack deel van uitmaakt, coördineerde de samenwerking. In de vijfdelige artikelenreeks 'The Cartel Project' publiceren we de resultaten van ons speurwerk naar de activiteiten van Mexicaanse kartels.