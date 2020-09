Thailand heeft er een woelig weekend opzitten. In Bangkok is twee dagen op rij betoogd voor meer democratie in wat wordt gezien als de grootste manifestatie in zes jaar tijd.

Over hoeveel mensen er precies op de been waren, zaterdag in Bangkok, lopen de cijfers nogal uiteen. Volgens de politie waren het er 18.000, het Franse persbureau AFP houdt het op 30.000. De organisatoren beweren dat er meer dan 50.000 deelnemers waren. Het was in elk geval de grootste manifestatie in Thailand in zes jaar tijd.

Hoewel daar geen toestemming voor was, verzamelden de betogers aan de campus van de Thammasaat-universiteit. Vandaar ging het naar Sanam Luang, het ceremonieplein voor het koninklijk paleis. Gisteren (zondag) gaven de demonstranten er een eisenbundel af en spraken van een 'overwinning'.

Omstreden verkiezingen

Kop van jut is huidig premier Prayut Chan-O-Cha. Hij pleegde in 2014 een militaire staatsgreep en kon na de verkiezingen van vorig jaar op post blijven als eerste minister, vooral dankzij omstreden grondwetswijzigingen. Dat hij vervolgens oppositiepartij Future Forward buiten de wet liet plaatsen, heeft kwaad bloed gezet bij de manifestanten. Die willen dat hij opstapt.

In een reactie heeft de premier gezegd dat het protest niet mag ontaarden. Hij verwijt de betogers onvoorzichtig te zijn door in coronatijden zo massaal op straat te komen.

Voorlopig worden er enkel 'zachte maatregelen' tegen hen gebruikt, zo liet hij weten, 'want het zijn maar kinderen.'

Studenten

Prayut verwijst naar het feit dat het initiatief uitgaat van studenten. Die organiseren al sinds juli dit jaar manifestaties. Volgens analisten zullen ze nu moeten bewijzen dat ze het ongenoegen echt kunnen kanaliseren.

In een opiniestuk van de krant Khaosod English, schrijft journalist Pravit Rojanaphruk dat er bij de studenten onenigheid bestaat over de prioriteit van hun beweging.

'Willen ze eerst een nieuw handvest, nieuwe verkiezingen of toch een hervorming van de monarchie?'

Monarchie

Want ook de rol van de koning staat ter discussie. Die zou 'moeten aangepast worden aan de democratie.'

Vajiralongkorn, die in 2016 zijn populaire vader Bhumibol opvolgde, wordt verweten dat hij teveel effectieve macht heeft. Hij zou ook persoonlijk de opdracht hebben gegeven om activisten te vermoorden.

Dat hij sinds het begin van de coronacrisis in een Duits luxehotel verblijft met 20 gezelschapsdames, heeft op Twitter de vraag doen rijzen waarom Thailand eigenlijk een koning nodig heeft.

Majesteitsschennis

Die openlijke kritiek op de monarchie is erg uitzonderlijk, want in Thailand kan je tot vijftien jaar cel krijgen voor het beledigen van de koning.

De wet op de majesteitsschennis wordt volgens critici te pas en te onpas gebruikt om tegenstanders van het regime de mond te snoeren. Maar de studenten zijn niet langer van plan om te zwijgen. 'Vandaag is een historisch moment. Thailand zal morgen niet meer hetzelfde zal zijn', zei Parit Chiwarak, één van de prominente protestleiders, zaterdag tijdens zijn speech.

Geweld

Op de vraag of deze confrontatie uiteindelijk tot bloedvergieten zal leiden, antwoordt journalist Pravit Rojanaphruk in zijn artikel dat 'regimeverandering in de Thaise geschiedenis veel vaker voorkomt met geweld dan met vreedzame overgang'. Hij heeft het dan over de vele militaire staatsgrepen die het land in het recente verleden heeft gekend.

'Veel mensen kunnen sterven', zei studentenleider en criticus Panusaya Sithijirawattanakul, 'maar als we vrijheid willen, moeten we grote risico's nemen.'

