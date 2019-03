Thailand: wat te verwachten van eerste verkiezingen sinds militaire machtsovername?

Het Thaise leger greep vijf jaar geleden de macht, na maanden van grootschalige demonstraties tegen de populistische regering van premier Yingluck Shinawatra. De belofte was om de orde te herstellen en de politieke verdeeldheid weg te werken, om dan de democratie in ere te herstellen.

De verkiezingen werden echter vijf keer uitgesteld. De laatste verkiezingsdatum die sneuvelde was 24 februari. Dat leidde toen tot een aantal kleinere protesten, en het gebruik van de hashtag #DelayMyAss op sociale media. Eind januari kondigde de Thaise kiescommissie aan dat de langverwachte verkiezingen op zondag 24 maart zouden doorgaan.

Leger

De verkiezingen moeten het land weer een democratisch bestuur geven, maar de nieuwe grondwet die in 2016 via een referendum werd goedgekeurd bevoordeelt het leger aanzienlijk. Hij bepaalt dat de 250 senatoren aangeduid worden door het leger. Samen met de 500 parlementsleden in het Lagerhuis hebben zij als eerste taak na de verkiezingen om een nieuwe premier aan te duiden.

Met een Senaat vol legergetrouwen is de kans groot dat Prayut Chan-o-cha, die aan de verkiezingen deelneemt met de nieuw opgerichte partij Phalang Pracharat, opnieuw premier wordt.

Thaksin

De recente peilingen voorspellen dat de partij Pheu Thai een meerderheid zal behalen in het Lagerhuis, maar onvoldoende om een regering te vormen. Sudarat Keyuraphan is een van de drie kandidaten voor het premierschap van deze partij.

Het is de belangrijkste van de verschillende partijen die gelinkt zijn aan voormalig premier Thaksin Shinawatra, de broer van Yingluck Shinawatra en zelf premier van 2001 tot 2006. Hij werd in 2006 via een staatsgreep van de macht verdreven, en is ondanks zijn zelfgekozen ballingschap nog altijd erg populair.

70 kandidaten

Een rijzende ster in de Thaise politiek en kandidaat bij deze verkiezingen is Thanathorn Juangroongruangkit, mede-oprichter van de partij Phak Anakhot Mai en miljardair. Hij is vooral populair bij de jonge kiezers voor zijn kritische houding tegenover het leger, waarvoor hij riskeert vervolgd te worden, en zijn progressieve standpunten.

Oud-premier Abhisit Vejjajiva is de kandidaat voor de Democratische Partij of Prachathipat, de oudste partij van het land. Hij is vooral geliefd bij de conservatieve middenklasse in Bangkok.

Er zijn bijna 70 kandidaten om het nieuwe regeringshoofd te worden. Maar de enige die het Prayut misschien echt moeilijk had kunnen maken is de voormalige prinses Ubolratana, de oudste zus van koning Maha Vajiralongkorn. In februari schoof de partij Thai Raksa Chart, ook nauw verwant met Thaksin Shinawatra, haar onverwacht naar voren als kandidaat-premier.

Haar broer vaardigde echter snel daarna een decreet uit waarin hij haar betrokkenheid in de politiek 'ongrondwettelijk' noemde. Pas in december hief het leger het verbod op het voeren van een politieke campagne op. Sindsdien doken op elke straathoek verkiezingsaffiches op, een ongewoon beeld onder het repressieve militaire regime.

Op een totale bevolking van 69 miljoen mensen zijn er 51,4 miljoen stemgerechtigden. Volgens de Thaise kiescommissie brachten veel kiezers hun stem al uit een week voor de verkiezingen, via de vervroegde stemprocedure.