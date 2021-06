In de zuidelijke Amerikaanse deelstaat Texas hebben de meeste volwassenen vanaf september voor het openbaar dragen van wapens geen wapenvergunning of verplichte training meer nodig. Gouverneur Greg Abbott ondertekende woensdag (lokale tijd) een wet in die zin, zo staat te lezen op de website van het Texaanse parlement.

Daardoor zullen de meeste burgers, die minstens 21 jaar oud zijn en hun handvuurwapens rechtmatig bezitten, die zonder verdere vergunning in het openbaar kunnen dragen.

Voor Texanen wordt het nu gemakkelijker om toegang te krijgen tot wapens en ze te dragen voor hun eigen bescherming, worden Republikeinse pleitbezorgers van de wet in Amerikaanse media geciteerd.

Tot nu toe mocht je in Texas alleen een handvuurwapen bij je hebben, als je daarvoor een vergunning had. Texanen moesten daartoe hun vingerafdrukken laten afnemen, een schiettraining van meerdere uren volgen en een schriftelijke en praktische proef afleggen. Het openbaar en verdoken dragen van geweren was wel mogelijk zonder vergunning.

Wapengeweld

Volgens tegenstanders van de omstreden nieuwe wet droeg de afgeschafte verplichte training bij tot de bescherming van het openbare leven. Zij waarschuwen voor een toename van het wapengeweld.

Met de ondertekening van de wet volgt Texas het voorbeeld van een reeks andere conservatief bestuurde Amerikaanse deelstaten, die gelijkaardige maatregelen goedgekeurd hebben.

