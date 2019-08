'Elke terugkeer moet vrijwillig en duurzaam zijn en in alle veiligheid en waardigheid gebeuren', verklaarde VN-woordvoerder Stéphane Dujarric tijdens zijn dagelijkse persbijeenkomst.

'Het is belangrijk dat de vluchtelingen voldoende informatie krijgen met het oog op het nemen van een beslissing.'

Vanaf donderdag wordt normaal gezien begonnen met de repatriëring van ruim 3.400 Rohingya-vluchtelingen van Bengalese kampen naar Myanmar. Verwacht wordt dat er dagelijks tot zo'n 300 mensen zullen worden overgebracht. Een eerdere poging in november vorig jaar om meer dan 2.000 vluchtelingen terug naar Myanmar te brengen, mislukte bij gebrek aan overleg door Myanmar en Bangladesh met de VN en de vluchtelingen zelf. Veel vluchtelingen die op de lijst stonden om teruggebracht te worden, verscholen zich.

Woensdag riep Human Rights Watch (HRW) Myanmar en Bangladesh nog op om de operatie van donderdag niet te laten doorgaan. Volgens Meenakshi Ganguly, HRW-directeur voor Zuid-Azië, moet Myanmar de systematische vervolging en het geweld tegen Rohingya nog aanpakken, en hebben vluchtelingen daarom 'alle reden om te vrezen voor hun veiligheid als ze terugkeren'.

De Rohingya-moslims vormen een minderheid in Myanmar, en worden er gediscrimineerd en vervolgd. Sinds 2017 werden meer dan 740.000 van hen verdreven door het leger, wat volgens VN-onderzoekers neerkwam op een genocide. Meer dan 100.000 Rohingya zitten in openluchtkampen in Myanmar.