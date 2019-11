Bij de aanval aan de London Bridge zijn vrijdagnamiddag twee mensen omgekomen en drie gewonden gevallen. Dat meldt de Met Police.

Bij de steekpartij werd ook de verdachte omgebracht. De politie laat weten dat het om een terreurdaad gaat.

Maar de Londense Metropolitan Police kan niet zeggen of de verdachte bekend was bij de politie. 'Dit is een dynamisch onderzoek dat snel vooruitgaat, we houden jullie op de hoogte', klonk het. 'We werken aan volle kracht om te begrijpen wat er precies gebeurd is en of iemand anders betrokken was.'

De Britse politie kreeg een oproep over de steekpartij iets voor 14 uur vrijdagnamiddag. Het Britse nieuwsagentschap PA schrijft dat de dader verschillende slachtoffers maakte voor hij kon overmeesterd en ontwapend worden door burgers. De Londense politie bevestigt dat ze nadien vuurde op de man, die ter plaatse overleed.

Er waren berichten dat de man een bommengordel droeg. Maar de politie gaat er ondertussen wel van uit dat het om een vals exemplaar gaat.

De Londense burgemeester Sadiq Khan riep in een communiqué aan de Londenaars op om 'vastberaden te blijven in onze wil om sterk en verenigd te staan tegenover terrorisme'.