De daders van de islamistische reeks aanslagen in 2015 in Parijs hebben zich tijdens het bloedbad in de concertzaal Bataclan tegenover hun slachtoffers 'gerechtvaardigd'.

'Waarom bombarderen jullie onze broeders in Syrië? We komen hier hetzelfde doen. We gaan jullie hier bombarderen. Wij hebben daar geen vliegtuigen voor nodig', zo riepen de terroristen volgens een rechercheur die vrijdag voor het Hof van Assisen in Parijs getuigde op het proces over de terreuraanslagen.

Amerikanen en Fransen doden vrouwen en kinderen in moslimlanden, riepen ze tot hun soms al dode en gewonde slachtoffers. 'Nu is het uur van de vergelding gekomen.'

De ervaren rechercheur zei dat de concertzaal er als een oorlogszone bij lag toen de politie de zaal betrad. 'De lichamen liggen door elkaar. Er liggen er veel ... dat hadden we nog nooit gezien ... lichamen, lichamen, lichamen.'

'Waarom bombarderen jullie onze broeders in Syrië? We komen hier hetzelfde doen. We gaan jullie hier bombarderen. Wij hebben daar geen vliegtuigen voor nodig', zo riepen de terroristen volgens een rechercheur die vrijdag voor het Hof van Assisen in Parijs getuigde op het proces over de terreuraanslagen.Amerikanen en Fransen doden vrouwen en kinderen in moslimlanden, riepen ze tot hun soms al dode en gewonde slachtoffers. 'Nu is het uur van de vergelding gekomen.' De ervaren rechercheur zei dat de concertzaal er als een oorlogszone bij lag toen de politie de zaal betrad. 'De lichamen liggen door elkaar. Er liggen er veel ... dat hadden we nog nooit gezien ... lichamen, lichamen, lichamen.'