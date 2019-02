'Terrorisme is vaak een fenomeen van de gegoede middenklasse, zowel bij anarchisten als jihadisten'

'Neen, de 21ste eeuw wordt niet de eeuw van het terrorisme. Wat we nu in Europa met jihadisme meemaken, valt grotendeels te vergelijken met wat we zien aan het eind van de 19de eeuw, de aanslagen door anarchisten.' Professor Rik Coolsaet gidst ons door de bizarre wereld van de terreur.