In de Rwandese hoofdstad Kigali gaat maandag het terrorismeproces van start tegen de politieke opposant Paul Rusesabagina. Hij riskeert 25 jaar cel.

Rusesabagina raakte internationaal bekend als de uitbater van het Hôtel des Mille Collines, die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994. Dat verhaal werd in 2004 verfilmd als 'Hotel Rwanda'. Hij is ook een fervente criticus van president Paul Kagame. Rusesabagina, die sinds 1999 Belgische nationaliteit heeft maar al enige tijd in de Verenigde Staten leefde, werd in de nacht van 27 op 28 augustus vorig jaar opgepakt nadat het vliegtuig waarop hij zat omgeleid werd. Hij werd op een illegale manier uitgeleverd aan Rwanda. De opposant is in verdenking gesteld van van terrorisme, moord en financiering van rebellie en riskeert 25 jaar cel.

In september gaf Rusesabagina toe betrokken te zijn geweest bij het opzetten van een antiregeringsgroepering, maar hij zegt nooit geweld te hebben gebruikt. Zijn familie laat in een mededeling weten niet op de hoogte te zijn gebracht van het begin van het proces, dat ze een 'schijnproces' noemt. Rusesabagina werd internationaal gelauwerd als een held nadat hij duizenden mensenlevens redde en hij kreeg in 2005 de Presidential Medal of Freedom van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. In Rwanda worden zijn heldendaden ontkend door de overheid en door sommige mensen die de genocide overleefden.

