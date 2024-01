Terreurgroep IS eist bomaanslag in Iran op

Terreurgroep Islamitische Staat eist de dubbele bomaanslag op van woensdag op de herdenking van de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Bij de dubbele bomaanslag in de Iraanse stad Kerman vielen 84 doden en 284 gewonden. Het ging om de dodelijkste aanslag in de ongeveer 45-jarige geschiedenis van de islamitische republiek.

Volgens het bericht verspreid via Telegram, hebben twee zelfmoordterroristen een bomgordel doen ontploffen te midden van ‘een grote samenkomst van afvalligen bij het graf van hun leider Qassem Soleimani’. Die werd vier jaar geleden gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

Iran had eerder al Israël en de Verenigde Staten verantwoordelijk gesteld voor de aanslag. IS had in oktober 2022 ook al een aanslag opgeëist op een sjiitisch heiligdom in de Iraanse kustmetropool Shiraz, waarbij dertien doden vielen.

De groep beschouwt de sjiitische meerderheid in Iran als afvalligen en veracht hen. Een regionale tak van IS is actief in buurland Afghanistan, waar de groep in de buurt van de Pakistaanse grens een ‘provincie’ wil stichten.

IS-woordvoerder Abu Hudhaifa al-Ansari had eerder op de dag in een audioboodschap ook al opgeroepen tot wereldwijde aanvallen op Joden en christenen als wraak voor de oorlog in de Gazastrook. Hij waarschuwde de soennitische Hamas ook om niet samen te werken met sjiitische groepen. Hij lijkt zo te verwijzen naar de Libanese pro-Iraanse sjiitische groep Hezbollah.