Terreurgroep al-Shabaab eist verantwoordelijkheid op voor aanslag in Nairobi

Meerdere voertuigen staan in brand. Uit gebouwen stijgt rook op, ziekenwagens komen aan, zo blijkt op tv-beelden van zender Citizen TV. Gebouwen in de buurt van het Dusit Hotel in de Keniaanse hoofdstad zijn geëvacueerd, het hele gebied is afgesloten. Op de beelden is te zien hoe mensen met hulp van gewapende agenten het gebouw verlaten. Een man was gewond aan zijn rug. Het is voorlopig niet duidelijk of er dodelijke slachtoffers zijn. Het vijfsterrenhotel heeft is gelegen in Westlands, een buitenwijk op enkele minuten van het zakelijk district van de hoofdstad. De politie gewaagt van een terreuraanval.