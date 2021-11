In het Verenigd Koninkrijk is maandag het terreuralarm van 'substantieel' naar 'ernstig' opgeschaald. Dat heeft Brits minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, aangekondigd. De verhoging komt nadat in Liverpool een taxi werd opgeblazen. 'Ernstig' betekent dat een aanslag als 'heel waarschijnlijk' wordt geacht.

Patel legde de beslissing uit aan verslaggevers: 'De Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) heeft het dreigingsniveau verhoogd. De reden daarvoor is dat we gisteren een tweede (terroristisch, red) incident zagen op een maand tijd.' Halverwege oktober werd parlementslid David Amess al vermoord.

Brits premier Boris Johnson reageerde ook, voor hij een covid-19 briefing leidde. Hij verwees naar de aanval als 'misselijkmakend' en zei dat zijn 'gedachten bij de getroffenen' waren. 'In naam van het land wil ik hulde brengen aan de hulpdiensten die, zoals altijd, gehandeld hebben met snelheid en professionaliteit.'

'De politie heeft nu bevestigd dat het incident behandeld wordt als een terroristische aanval. Omdat het onderzoek nog lopende is, begrijpen jullie dat ik niet kan reageren op details van de zaak of de achterliggende reden, maar het incident herinnert ons allen eraan om op onze hoede te blijven.' Johnson sloot af met een hoopvolle boodschap: 'Wat gisteren is gebleken is dat het Britse volk nooit zal bezwijken onder terrorisme, dat we nooit zullen toegeven aan zij die ons proberen te verdelen met zinloos geweld en dat onze vrijheden en onze manier van leven alles zal doorstaan.'

