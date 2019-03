Live Terreurdreiging door schietpartij op tram in Utrecht

Gewonden bij schietpartij op tram

Bij een schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in de Nederlandse provincie Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onbekend. Hulpverleners zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet, aldus de politie. Volgens de krant De Telegraaf is een antiterreur-eenheid onderweg, net als meerdere trauma- en politiehelikopters. Het tramverkeer is stilgelegd, aldus de lokale omroep RTV Utrecht.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.