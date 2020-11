In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft er maandagavond een aanval op een synagoge plaatsgevonden, zo heeft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung gemeld. Hoeveel slachtoffers er vielen, is nog niet bekend.

In de buurt van de Schwedenplatzes in Wenen zijn maandagavond schoten gevallen. Volgens de Kronen Zeitung zou één van de daders van een mogelijke terreuraanval of gewelddaad zich met een springstofgordel hebben opgeblazen. Andere daders zouden op de vlucht zijn, zegt ook de hoofdredacteur van het Weense weekblad Falter.

Er zijn aanwijzingen dat er meerdere doden en gewonden zijn, aldus de Kronen Zeitung, waaronder ook een bewaker van een synagoge aan de Seitenstettengasse.

De voorzitter van de Israëlische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten.

Ook elders in de stad zouden schoten zijn gevallen.Volgens Kronen Zeitung is de schutter op de vlucht. De Weense politie heeft de bevolking opgeroepen openbare ruimtes te vermijden en organiseert een omvangrijke politie-operatie. (Belga)

