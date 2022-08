Tekort aan waterkracht in China doet kolencentrales op volle toeren draaien

Een tekort aan waterkracht door de zwaarste droogte en hitte in China in zes decennia doet de kolencentrales er op volle toeren draaien. In de zwaar getroffen provincie Sichuan in het zuidwesten van China produceren de 67 lokale kolencentrales 50 procent meer stroom dan de geplande capaciteit voorziet, zo berichten staatsmedia woensdag. De Chinese weerdienst waarschuwt woensdag opnieuw voor extreem hoge temperaturen in zestien provincies in het centrum en zuiden van China.

Al meer dan een week lang wordt de elektriciteit voor de 81 miljoen inwoners en de industriële bedrijven in Sichuan gerantsoeneerd. Normaal gezien is 82 procent van de energie in de provincie afkomstig uit waterkracht, maar door de droogte is het niveau van de stuwmeren sterk gedaald. De stroomproductie uit waterkracht is met de helft afgenomen, terwijl de vraag naar elektriciteit veel hoger werd ten gevolge van de aircotoestellen die massaal gebruikt worden wegens de hitte. In de provincie Hubei, in het midden van China, heeft de waterstand van de Yangtze-rivier ondertussen het laagste peil bereikt sinds het begin van de metingen in 1865.

Om elektriciteit te besparen worden in veel Chinese metropolen aircotoestellen, verlichting en roltrappen uitgeschakeld. De inzet van kolencentrales zorgt voor ongerustheid bij klimaatexperten. China is ’s werelds grootste CO2-uitstoter, waardoor de inspanningen van het land om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen van cruciaal belang zijn in de wereldwijde strijd tegen de opwarming van de aarde. Het dichtstbevolkte land ter wereld haalt sowieso nog twee derde van zijn elektriciteit uit steenkool, terwijl waterkracht slechts goed is voor 15,7 procent van de stroomopwekking.