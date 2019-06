Tanzania heeft de bevolking gewaarschuwd voor de gevaren van ebola, vooral aan de grens met buurland Oeganda. Daar viel vrijdag een tweede dode. Voorlopig was er nog geen ebola-geval bekend in Tanzania.

In Oeganda viel vrijdag een tweede dode door ebola. Het ging om de grootmoeder van de 5-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag overleed aan het virus. De jongen was het eerste geval van de ziekte in Oeganda sinds het uitbreken van een epidemie tien maanden geleden in het noordoosten van buurland Congo. Daar zijn op tien maanden tijd al meer dan 2.000 gevallen van ebola geregistreerd. Twee derde van de patiënten overleed aan de hemorragische koorts.

'Ik wil het publiek waarschuwen voor de dreiging van een mogelijke ebola-epidemie in ons land nadat de ziekte ook in Oeganda is uitgebroken', aldus de minister van Gezondheid, Ummy Mwalimu, op Twitter. Ze vindt de waarschuwing belangrijk genoeg omdat er veel interactie is tussen de bevolking van beide landen, onder meer via de officiële grensovergangen en via officieuze kanalen. Ebola is tot op vandaag nog niet opgedoken in Tanzania. De Wereldgezondheidorganisatie (WHO) kondigde vrijdag aan dat de ebola-epidemie die in augustus in het oosten van Congo opdook en zich intussen verspreidde in Oeganda geen al te dringend mondiaal probleem is.