De taliban zullen niet langer toestaan dat Afghaanse burgers naar de luchthaven van Kaboel gaan of proberen om het land te verlaten. Dat heeft een woordvoerder van de radicaal-islamistische organisatie dinsdag verklaard. De deadline van 31 augustus voor de evacuaties van buitenlanders zal bovendien niet verlengd worden, zo klinkt het nog.

De Afghanen die zich op de luchthaven bevinden moeten naar huis gaan, waar ze veilig zijn, zo heeft woordvoerder Zabihoellah Moejahid volgens de Britse omroep BBC verklaard op een persconferentie. "We vragen de Amerikanen: moedig Afghanen niet aan om te vertrekken. We hebben hun talent nodig."

Moejahid denkt ook niet dat de deadline van 31 augustus voor evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad zal worden verlengd. Er is genoeg tijd om alle buitenlanders vóór die datum te laten vertrekken, klinkt het. "Daarna zal het niet meer worden toegestaan in ons land. We zullen een ander standpunt innemen."

CIA-baas ontmoette medeoprichter taliban in Kaboel

CIA-directeur William Burns heeft maandag in Kaboel een vertrouwelijke ontmoeting gehad met de medeoprichter van de taliban, Abdul Ghani Baradar. Dat bericht de Washington Post. Het is de ontmoeting op het hoogste niveau tussen de Verenigde Staten en de taliban sinds de terugkeer aan de macht van de moslimfundamentalisten.

De Amerikaanse president Joe Biden stuurde Burns, die dikwijls beschouwd wordt als de meest ervaren van zijn diplomaten, nu duizenden Amerikanen en Afghanen vroeger dan verwacht geëvacueerd moeten worden uit de Afghaanse hoofdstad. Burns' aanwezigheid in Kaboel is volgens sommigen illustratief voor de ernst van de situatie voor de regering-Biden.

Abdul Ghani Baradar, die het politiek bureau van de taliban in Qatar leidde, is de nieuwe sterke man van het regime. Washington wijdde niet uit over de besprekingen tussen de talibanleider en de CIA-baas. Maar vermoedt wordt dat gesproken is over een uitstel van de deadline om evacuaties uit te voeren vanop de luchthaven in Kaboel. Duizenden staan er vertrekkensklaar, bang voor de terugkeer naar de macht van de islamisten, en hopend op een vlucht naar het buitenland.

De Amerikanen voerden dinsdag hun inspanningen op om duizenden Afghanen en buitenlanders te evacueren uit Kaboel. De taliban waarschuwden dat ze die operaties niet langer dan een week nog zouden tolereren. Op een virtuele G7-top komen de evacuaties dinsdag ter sprake.

