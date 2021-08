In Afghanistan heeft de taliban zaterdag een tweede provinciehoofdstad veroverd. Het gaat om de stad Sjeberghan, de hoofdstad van de provincie Jowzjan in het noorden van het land.

Vrijdag slaagde de fundamentalistische organisatie er al in een eerste provinciehoofdstad (Zaranj) te veroveren, meer bepaald Zaranj in het zuidwesten van het land.

Sinds de terugtrekking van Amerikaanse en NAVO-strijdkrachten uit Afghanistan in mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden veel terrein gewonnen. Na een opmars op het platteland, richt de taliban zich nu ook op grotere steden.

Verenigd Koninkrijk roept landgenoten op "onmiddellijk" land te verlaten

Het Verenigd Koninkrijk roept alle landgenoten op Afghanistan "onmiddellijk" te verlaten vanwege de "verslechterende veiligheidssituatie" door de oprukkende islamistische taliban. "Alle Britse burgers krijgen de raad om onmiddellijk met commerciële transportmiddelen uit het land te vertrekken", zo meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de Britten daarbij niet rekenen op noodevacuaties omdat de Britse overheid maar "extreem beperkte" hulp kan bieden.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht dat terroristen in Afghanistan aanslagen zullen uitvoeren. "De aanvalsmethoden evolueren en ze worden steeds verfijnder", klinkt het.

