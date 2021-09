Volgens informatie van het Duitse persagentschap dpa ontvingen de Verenigde Naties een brief van de minister van Buitenlandse Zaken van de taliban, Amir Chan Motaki. Daarin verzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het 'Islamitisch Emiraat Afghanistan' om deel te mogen nemen aan de 76ste Algemene Vergadering.

In de brief stellen de taliban dat de gevluchte president Ashraf Ghani is 'omvergeworpen' en dat andere landen hem niet langer als staatshoofd erkennen. Het VN-secretariaat heeft de brief ter overweging bezorgd aan een bevoegde commissie.

Het is nog onduidelijk of het verzoek zal worden ingewilligd en wie dan namens Afghanistan het woord zou voeren tijdens het debat, dat tot maandag duurt.

