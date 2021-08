De taliban hebben de Verenigde Staten gevraagd een diplomatieke aanwezigheid in Afghanistan te behouden na hun terugtrekking die dinsdag afloopt, maar Washington heeft nog geen beslissing genomen.

Dat hebben hoge Amerikaanse functionarissen vrijdag gezegd aan onder meer The Washington Post.

De leiders van de islamistische beweging, die half augustus de macht greep in Kaboel, willen volgens de Amerikaanse functionarissen dat ook de andere landen hun ambassades openhouden na 31 augustus.

Het idee is dat de buitenlandse vertegenwoordiging het gemakkelijker zou maken voor de taliban om nu bevroren internationale steun los te weken. Die miljardensteun is volgens waarnemers nodig om het land op enig niveau draaiend te houden.

Veiligheid

Wanneer de Amerikaanse militairen dinsdag definitief vertrekken, kunnen ze niet meer instaan voor de veiligheid van diplomaten die ter plaatse zouden blijven. En van de erkenning van een toekomstige regering door Washington is nog lang geen sprake. Bijgevolg is het debat over het behoud van een diplomatieke aanwezigheid in Kaboel aan de gang binnen de regering van president Joe Biden, aldus de hoge functionarissen. Ze zeiden dat een beslissing mogelijk begin volgende week zou volgen, dus net voor het einde van de Amerikaanse terugtrekking. De VS wegen, volgens The Washington Post, af of enige invloed in het land en mogelijke hulp aan mensen die het land nog moeten verlaten, opweegt tegen het veiligheidsrisico dat diplomaten zouden lopen.

'Er is geen rush van welke soort ook van de VS of de internationale gemeenschap om de taliban te erkennen', zei woordvoerder Jen Psaki van het Witte Huis in reactie op de berichten over het verzoek van de taliban.

