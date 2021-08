De Afghanen die hun land willen verlaten, kunnen dat later nog zonder problemen doen. Dat heeft viceleider van de taliban, Mullah Jakub, in een interview gezegd dat dinsdag werd verspreid via de officiële kanalen van de taliban. Niemand zal die mensen verhinderen weg te gaan, zegt hij.

'Als zij naar het buitenland willen voor een baan of hun leven willen verbeteren, kunnen ze later een paspoort aanvragen, een visum krijgen en op een legale manier het land verlaten', aldus de verantwoordelijke.

Chaos

Chaotische situaties zoals die er nu zijn, zijn voor alle partijen een probleem. Sinds de machtovername van de taliban in Afghanistan heerst er chaos op de luchthaven van Kaboel. Duizenden mensen proberen op de evacuatievluchten van verschillende landen, waaronder België, te geraken. Vooral voormalige regeringsfunctionarissen, leden van de veiligheidstroepen, mensenrechtenactivisten, Afghaanse militairen en Afghanen die buitenlandse militairen geholpen hebben, vrezen wraakacties van de taliban. Verschillende mensen die de luchthaven probeerden te bereiken kwamen al om het leven.

In werkelijkheid wil de overgrote meerderheid van de mensen op de luchthaven 'vanwege een fantasiebeeld' het land verlaten, aldus Mullah Jakub nog. Ze zijn daar niet om te vluchten van het taliban-leiderschap. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de vorige regering bleven immers in het land wonen. Er is amnestie voor iedereen, zegt hij.

Er circuleren de afgelopen dagen echter geloofwaardige berichten over wraakacties tegen voormalige veiligheidskrachten.

Regering

De talibanleider zegt nog dat er onderhandelingen aan de gang zijn over de vorming van een regering. De gesprekken duren lang omdat ze erg diepgaand moeten zijn. De regering moet alle burgers van het land representeren, om zo problemen in de toekomst te vermijden, besluit hij.

