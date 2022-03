Het Afghaanse ministerie ter bevordering van de deugdzaamheid en ter preventie van de onzedelijkheid heeft in de attractieparken in de hoofdstad Kaboel een segregatiebeleid op basis van gender ingevoerd. Mannen en vrouwen kunnen dus niet meer samen naar een pretpark gaan.

Volgens een tijdschema dat het ministerie heeft gedeeld, krijgen vrouwen nog drie dagen per week toegang tot parken met ontspanningsmogelijkheden: van zondag tot en met dinsdag. Ze zijn bovendien ook verplicht een islamitische hidjab te dragen. Mannen krijgen vier dagen per week de mogelijkheid om naar het pretpark te gaan: van woensdag tot en met zaterdag. De maatregel maakt het voor gezinnen meteen onmogelijk om samen een bezoek aan een attractiepark te brengen.

Het radicaalislamitische talibanregime in Afghanistan legt steeds meer beperkingen op, in de eerste plaats aan de vrouwelijke inwoners. Het verbod voor meisjes om naar een middelbare school te gaan, werd woensdag nog tot nader order verlengd.

Gisteren raakte ook bekend dat Afghaanse vrouwen niet langer het vliegtuig mogen nemen zonder mannelijke begeleider. "De genderapartheid in Afghanistan escaleert aan een angstaanjagend tempo", schrijft Heather Barr van Human Rights Watch (HRW) op Twitter, in reactie op de nieuwe beslissing van de taliban.

