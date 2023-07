Taliban verbranden muziekinstrumenten in westen van Afghanistan

De zedenpolitie in Afghanistan heeft zondag in de provincie Herat, in het westen van het land, tientallen in beslag genomen muziekinstrumenten in brand laten steken. Een vertegenwoordiger van de militant-islamistische taliban rechtvaardigt de maatregel door te verwijzen naar een muziekverbod.

De muziekinstrumenten waren in beslag genomen omdat luisteren naar muziek verboden is, zegt Aziz al-Rahman al-Muhajir, het provinciale diensthoofd van het ministerie ter bevordering van de deugdzaamheid en ter preventie van de onzedelijkheid. Het promoten van muziek is een vorm van ‘corruptie’ omdat muziek ‘de misleiding van de jeugd en de vernietiging van de samenleving’ veroorzaakt, zo meldt de ambtenaar nog.

Veel artiesten vertrokken

Op een foto van de nieuwszender Tolonews is een brandende stapel met tientallen gitaren en andere muziekinstrumenten te zien. Ook luidsprekers werden in brand gestoken. Nadat de taliban in de zomer van 2021 aan de macht kwamen in Afghanistan, werd het uitzenden van muziek opnieuw verboden. De taliban hadden dat verbod ook al ingevoerd in de jaren negentig, tijdens hun vorige regeerperiode in het land. In juni hadden de organisatoren van bruiloften ook al de instructie gekregen om geen muziek meer af te spelen.

Heel wat Afghaanse artiesten en muzikanten hebben na de machtsovername van de taliban het land verlaten.