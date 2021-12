Vrouwen die in Afghanistan over lange afstand willen reizen, moeten begeleid zijn door een man uit hun dichte familie. Dat hebben de taliban zondag aangekondigd. Het gaat om een nieuw signaal dat het radicaalislamitische regime vrouwen weer de duimschroeven aandraait ondanks eerdere beloftes.

De aanbeveling, gepubliceerd door het ministerie voor de Promotie van Deugd en de Preventie van Ondeugd, circuleert zondag op sociale media. Bestuurders worden ook opgeroepen vrouwen alleen aan boord van hun voertuig te nemen indien ze de 'islamitische sluier' dragen.

Geen vrouwen in soaps en feuilletons

De richtlijn komt er enkele weken na de vraag van hetzelfde ministerie aan de Afghaanse televisiezenders om geen feuilletons en soaps meer uit te zenden waarin vrouwen meespelen. En vrouwelijke journalisten en presentatoren moeten ook een 'islamitische sluier' dragen als ze op het scherm komen. De taliban preciseren niet wat ze daarmee bedoelen. Is het een eenvoudige sluier zoals de meerderheid van de Afghaanse vrouwen die al draagt, of gaat het om een hoofddoek die meer bedekt?

Sinds de taliban in augustus weer aan de macht kwamen, hebben ze verscheidene beperkingen opgelegd aan vrouwen en meisjes, ondanks initiële beloftes dat hun regimes minder streng zou zijn dan tijdens hun eerste regeerperiode tussen 1996 en 2001. Tijdens die periode was het voor de vrouwen verplicht om een boerka te dragen, die het gehele lichaam bedekt en waarbij ook de ogen niet zichtbaar zijn. Ze mochten alleen onder begeleiding van een man het huis verlaten en hadden niet het recht om te werken en te studeren. Ook nu kunnen veel Afghaanse meisjes niet naar school gaan.

