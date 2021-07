De taliban hebben een staakt-het-vuren van drie maanden voorgesteld, in ruil voor de bevrijding van 7.000 gevangenen door de Afghaanse autoriteiten. Dat meldt een lid van het regeringsteam dat onderhandelingen met de islamisten voert.

Volgens Nader Nadery willen de taliban ook dat de namen van leiders van de groep van een 'zwarte lijst' van de Verenigde Naties worden gehaald.

Nadery sprak zich niet uit over welk gevolg aan het aanbod van de taliban wordt gegeven. Hij merkte wel op dat de vorige eis om 5.000 talibanstrijders vrij te laten, een eis gesteld om inter-Afghaanse onderhandelingen op te starten, al moeilijk viel en dat sindsdien het geweld niet is gestopt, maar juist is toegenomen.

Terugtrekking

De gesprekken tussen de Afghaanse overheid en de taliban liggen stil. De afgelopen twee maanden veroverden de taliban grote gebieden in Afghanistan, bij een offensief gelanceerd parallel met de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan. Die terugtrekking begon in mei en moet tegen eind augustus zijn afgerond.

De taliban hebben nu belangrijke grensposten met Iran, Turkmenistan, Tadzjikistan en sinds woensdag ook Pakistan in handen. Nu de Afghaanse troepen niet meer kunnen rekenen op de cruciale steun van de buitenlandse en vooral Amerikaanse troepen, konden ze maar een zwakke weerstand bieden. Zij hebben enkel nog de provinciehoofdsteden en de belangrijkste wegen onder controle.

