Taliban sluiten handelsverdrag met Rusland rond leveringen van olie, gas en tarwe

De taliban hebben naar eigen zeggen een voorlopig verdrag ondertekend met Rusland rond goedkopere leveringen van brandstoffen en tarwe, nu steeds meer Afghanen honger lijden en de taliban de regionale handel willen versterken.

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Industrie en Handel meldt dat het akkoord onder meer draait rond de jaarlijkse aankoop van 1 miljoen ton benzine, 1 miljoen ton diesel, een half miljoen ton lpg en 2 miljoen ton tarwe. Volgens de woordvoerder zal de import ‘binnen de komende dagen of weken’ van start gaan.

De taliban zeggen in roebels te betalen en de producten aan te kopen met een ‘speciale korting’. Volgens het Afghaanse ministerie van Handel gaat het in eerste instantie om een eenmalige levering, maar kan die verlengd worden.

De deal komt er na een bezoek van de Afghaanse minister van Industrie en Handel aan Rusland afgelopen maand. Moskou heeft nog geen commentaar gegeven op deal, die het eerste grote handelsakkoord zou zijn sinds de taliban in de zomer van 2021 aan de macht kwamen in Afghanistan. In juli sloten de taliban ook al een deal met Iran om 350.000 ton petroleumproducten aan te kopen. Afghanistan verbruikt jaarlijks 1,3 miljoen ton brandstof, vooral geïmporteerd uit Oezbekistan, Turkmenistan en Iran.

Afghanistan verkeert in een diepe economische crisis sinds de taliban aan de macht kwamen. De economische situatie was al erg verslechterd in de jaren daarvoor en het land raakte door de komst van de taliban internationaal geïsoleerd. Er werden strenge sancties opgelegd vanwege schendingen van de mensenrechten.

Tot nu toe heeft geen enkel land de taliban erkend als leiders van Afghanistan. Rusland is wel een van de weinige landen die nog een ambassade in Kaboel hebben.