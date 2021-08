De militant-islamitische taliban hebben hun militair offensief in Afghanistan met succes voortgezet en de zesde provinciehoofdstad op rij veroverd. Ze hebben maandag de controle overgenomen in Aybak in de provincie Samangan in het noorden van het land. De islamisten hebben nu hun pijlen gericht op Mazar-i-Sharif, de grootste stad in die regio.

De taliban hebben belangrijke overheidsgebouwen in de stad veroverd, waaronder het hoofdkwartier van de politie, de residentie van de gouverneur en de gevangenis van de stad.

Volgens een provincieraadslid hebben de veiligheidstroepen de stad, ongeveer 100 km ten zuidwesten van Kunduz met naar schatting 120.000 inwoners, in de steek gelaten. Hoewel de troepen het ministerie van Defensie om luchtaanvallen vroegen, kwamen die niet. De troepen vluchtten naar een heuveltop aan de rand van de stad, zei hij.

Ook de hoofdstad van de provincie Balkh, Mazar-i-Sharif, wordt bedreigd. De politie zegt dat de dichtstbijzijnde gevechten er op minder dan 30 km afstand plaatsvinden. Mazar-i-Sharif, een historische stad en commercieel centrum, is altijd de steunpilaar geweest van de controle van de regering over het noorden. De val van de stad zou een zeer harde klap zijn voor de regering.

Terugtrekking Amerikaanse troepen

De islamisten hebben nu in vier dagen tijd 6 van de 34 provinciehoofdsteden veroverd. Zondag viel de belangrijke stad Kunduz in hun handen. Ze hebben meer dan de helft van de bijna 400 Afghaanse districten ingenomen en een twaalftal provinciehoofdsteden omsingeld sinds de door de VS geleide internationale troepen begin mei zijn begonnen met hun terugtrekking uit het land.

President Joe Biden heeft aangekondigd dat de Amerikaanse troepen hun 20 jaar durende militaire interventie in het land tegen eind augustus zouden beëindigen. De NAVO heeft haar missie in het land al stilletjes beëindigd.

De vredesbesprekingen die vorig jaar in Qatar tussen de strijdende partijen van start gingen, boekten weinig vooruitgang en zijn nu tot stilstand gekomen omdat beide partijen in een open oorlog verwikkeld zijn. (Belga)

