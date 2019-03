Taliban nemen district in noordoosten van Afghanistan over na hevige gevechten

Na twee dagen van hevige gevechten hebben de taliban het district Arghanj Khaw, in het noordoosten van Afghanistan, in handen gekregen. Dat heeft de lokale overheid zaterdag meegedeeld.

De gevechten om het het centrumdistrict in de provincie Badachsjan waren donderdag uitgebroken, zo zeggen de provincieraadsleden Abdullah Naji Nazari en Abdul Rahman Talaat. Twaalf leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten kwamen om bij het geweld. Er raakten ook vijf paramilitairen gewond en nog eens vijf anderen zijn gevangengenomen door de taliban. De voorbije jaren hadden de taliban in Badachsjan ook al de districten Warduj en Yumgan onder controle gekregen.

De verovering van Arghanj Khaw brengt hen nu in positie voor een aanval op Faiz Abad, het hoofdstedelijk district van de provincie. Ondanks de vredesgesprekken tussen de taliban en de VS, blijft de jihadistische organisatie aanvallen uitvoeren op de veiligheidsdiensten in Afghanistan. Doordat de taliban op militair vlak nog winst boeken, kunnen ze zwaarder wegen op die onderhandelingen. Volgens het Amerikaanse toezichtcomité voor de oorlog in Afghanistan (Sigar), heeft de overheid momenteel 53,8 procent van de Afghaanse districten in handen. In 2017 controleerde de regering nog 64 procent.