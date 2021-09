De taliban bereiden woensdag in Kandahar, in het zuiden van Afghanistan, een militaire parade voor waarin ze defileren met het militair materieel dat ze hebben buitgemaakt. Het gaat vooral om materieel dat dat de VS aan de verslagen Afghaanse regering hadden geschonken.

Een lange stoet Humvees, Amerikaanse legervoertuigen, trekt langzaam via een van de hoofdwegen door de stad. Op de meeste voertuigen is ook de wit-zwarte talibanvlag te zien. In de buitenwijk Ayno Maina rijden ook talibanstrijders met vrachtwagens die tijdens het 20 jaar durende conflict werden gebruikt door de VS, de NAVO en de Afghaanse strijdkrachten. Er werd ook minstens één Blackhawk-helikopter boven de stad waargenomen.

In het cricketstadion van Kandahar zijn heel wat talibanfunctionarissen samengekomen om de parade bij te wonen. Het gerucht ging dat talibanleider Hibatullah Akhundzada er in het openbaar zou verschijnen, maar hij is niet komen opdagen. De nieuwe gouverneur van Kandahar heeft de aanwezigen wel al toegesproken. Kandahar is de bakermat van de taliban. In 1996 slaagde de radicaal-islamistische beweging erin vanuit die stad vrij snel het hele land te veroveren. Het eerste talibanbewind in Afghanistan duurde tot 2001.

