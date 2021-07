In Afghanistan hebben de taliban in de afgelopen week de controle overgenomen van ten minste 28 districten. Daarmee is ongeveer een kwart van de 421 districten van het land in handen van de islamisten. Het betekent tevens dat de taliban in acht van de 34 provincies gebied hebben veroverd.

Alleen al in de noordoostelijke provincie Badakhshan namen de militanten dit weekend minstens elf districten in, volgens lokale autoriteiten. Veel van die districten waren bij aankomst van de taliban al door de Afghaanse veiligheidstroepen verlaten, waardoor ze zonder strijd konden worden veroverd. De veiligheidstroepen zouden het moreel hebben verloren door een gebrek aan luchtsteun en voorraden. Door het geweld, of de dreiging daarvan, sloegen in Badakhshan honderden gezinnen op de vlucht.

Offensief in het noorden

Sinds de internationale troepen begin mei met hun officiële terugtrekking uit Afghanistan begonnen, veroveren de taliban district na district. Vrijdag verlieten alle internationale troepen het vliegveld van Bagram, de grootste Amerikaanse militaire basis in Afghanistan. De Verenigde Staten willen hun terugtrekking eind augustus voltooid hebben.

Recente offensieven van de taliban hebben zich vooral gericht op het noorden van het land. Volgens het Afghanistan Analysts Network, een denktank in Kaboel, lijkt het doel de vorming van een noordelijke oppositie te voorkomen. Ondertussen zouden de taliban hun posities ook hebben verstevigd in de zuidelijke provincie Kandahar en in de zuidoostelijke provincie Ghazni.

Zodra de Amerikaanse troepen zich geheel hebben teruggetrokken, zullen de Afghaanse veiligheidstroepen op de grond waarschijnlijk met ernstige problemen worden geconfronteerd door een gebrek aan luchtsteun. De capaciteiten van de Afghaanse luchtmacht zijn niet vergelijkbaar met de Amerikaanse.

