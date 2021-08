In Afghanistan duiken woensdag verschillende berichten op van geweld door de taliban tegen burgers. Onder meer in Jalalabad zou een protestactie met geweld beantwoord zijn

De demonstranten in Jalalabad, in het oosten van het land, hadden op een plein in het centrum van de stad een vlag van de taliban weggehaald en vervangen door de Afghaanse vlag. Verschillende getuigen melden aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat de taliban op gewelddadige wijze op het protest hebben gereageerd. Er werden schoten gelost en enkele demonstranten werden geslagen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Op sociaalnetwerksites circuleren woensdag beelden van het protest. Op sommige video's zijn ook geweerschoten te horen.

'Ik wilde de taliban ervan weerhouden de Afghaanse vlag te ontheiligen', zo wordt een van de betogers geciteerd door CNN. 'Toen begonnen ze te schieten. De taliban hebben me omsingeld, bedreigd en geslagen.'

De taliban hebben geen commentaar gegeven op het incident. Maar de beelden lijken in tegenspraak met de beloftes die ze dinsdag tijdens een persconferentie hadden gedaan. Toen spraken de taliban verzoenende taal en verklaarden ze dat niemand in het land iets zou overkomen.

Veilige doorgang

Ook de belofte van de taliban om een veilige doorgang te voorzien naar de luchthaven van Kaboel, waar duizenden mensen zijn bijeengekomen in een poging om het land te kunnen ontvluchten, lijkt geen stand te houden.

De krant Los Angeles Times zegt dat aan een van de controleposten vrouwen en kinderen werden geslagen door talibanstrijders. De krant toont ook foto's van een vrouw en een kind met bebloed gezicht die mogelijk bewusteloos zijn.

De Britse krant The Guardian maakt dan weer melding van militanten die identiteitscontroles uitvoeren en mensen de toegang tot de luchthaven beletten.

