Taliban eisen aanslag op die ziekenhuis verwoest in Afghanistan

Bij een aanslag met een bomvoertuig in Qalat, in het zuiden van Afghanistan, zijn zeker vijftien doden gevallen. De aanslag was volgens de Taliban gericht tegen een gebouw van de inlichtingendienst, maar verwoestte het nabijgelegen ziekenhuis.

Aanslag Qalat © Belga Image