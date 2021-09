Sinds de islamisten midden augustus de macht grepen kunnen meisjes vanaf twaalf jaar niet meer naar school.

De radicaal-islamistische taliban hebben beloofd dat secundaire scholen voor meisjes vanaf twaalf jaar zullen heropenen. Maar wanneer precies, dat deelden ze niet mee. "We kunnen nog geen datum noemen, maar het zal in de nabije toekomst uitgeklaard worden, als God het wil", zei de woordvoerder van de taliban, Zabihullah Mujahid dinsdag aan journalisten in Kaboel. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een nieuwe procedure die het mogelijk moet maken dat schoolmeisjes verder onderwijs kunnen krijgen, zei Mujahid.

Sinds de islamisten midden augustus de macht grepen kunnen meisjes vanaf twaalf jaar niet meer naar school. De toekomstige regels hebben als doel dat de onderwijsomgeving voor meisjes en vrouwen, en hun weg ernaartoe, veilig is, zei Mujahid.

De regering hoopt zich zo snel mogelijk met "deze belangrijke kwestie" te kunnen bezighouden. De taliban riepen middelbare scholen vorige week op om weer open te gaan voor jongens. Alle publieke, private en officieel religieuze scholen moesten samen met andere onderwijsinrichtingen weer opengaan. Schoolmeisjes werden daarbij niet vernoemd.

Ook voor universiteiten gelden sinds de machtsovername van de taliban nieuwe regels. Vrouwen zouden hun opleiding wel kunnen voortzetten, maar alleen als ze gesluierd zijn en ze in hun klas gescheiden worden van mannen.

Eerder konden studenten en studentes samen onderwijs krijgen, zonder kledingvoorschriften.

De nieuwe maatregelen stuiten internationaal maar ook in het land zelf op harde kritiek.

