Taliban arresteren zes mensen die muziek speelden

In Afghanistan heeft de zedenpolitie van de taliban zes mensen aangehouden, omdat ze muziek gespeeld hadden. Dat meldt de Afghaanse nieuwszender Tolonews zaterdag. Volgens een talibanwoordvoerder zijn de arrestaties verricht tijdens een familiefeest in de stad Mazar-i-Sharif, in het noorden van het land.

Nadat de taliban in augustus 2021 opnieuw aan de macht waren gekomen in Afghanistan, is het spelen van muziek verboden. Dat was ook al het geval toen de taliban de plak zwaaiden in de jaren negentig. De taliban voeren aan dat muziek de maatschappij vernietigt en de jeugd op een dwaalspoor brengt. Ook op huwelijksfeesten mag geen muziek gespeeld worden. Veel muzikanten zijn gevlucht of hebben hun beroep opgegeven en hun instrumenten verstopt.