De Afghaanse taliban hebben een professor gearresteerd, die in het land bekendraakte met zijn openlijke kritiek op hun regime. Professor Faizullah Jalal noemde een Taliban woordvoerder een 'kalf' live op TV, een zware belediging in het land.

Leden van de geheime dienst van de taliban hebben Faizullah Jalal, professor aan de universiteit van Kaboel, zaterdag uit zijn woning in de Afghaanse hoofdstad gehaald. Dat heeft zijn vrouw, Massouda Jalal, gemeld via Facebook. Enkele uren na het bekendraken van het voorval, bevestigde een woordvoerder van de taliban de arrestatie.

Zabiullah Mujahid beschuldigde Jalal er op Twitter onder andere van om mensen opgehitst te hebben tegen de taliban-regering. De professor, die tot de ethnische minderheid van de Tadzjieken behoort, was op 21 november live op televisie in debat gegaan met een woordvoerder van de taliban. Hij hekelde dat de taliban critici onderdrukken en noemde de woordvoerder een 'kalf', een zware belediging in het land.

De docent rechten en politieke wetenschappen was de jaren voordien ook al een regelmatige gast in televisiedebatten en stond bekend om zijn onverbloemde kritiek, die eerder ook gericht was tegen ex-presidenten Hamid Karzai en Ashraf Ghani. De video van de discussie belandde op het internet en ging viraal.

Jalal kreeg zeer veel lof voor zijn moed. Veel mensen toonden zich evenwel ook bezorgd over zijn veiligheid. "De taliban hebben nog nooit kritiek en vrijheid van meningsuiting getolereerd", zegt Patricia Gossman van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die de onmiddellijke vrijlating van de professor eist.

De taliban namen midden augustus vorig jaar de macht over in Kaboel, na de terugtrekking van de buitenlandse troepen. Sindsdien zijn veel voormalige regeringsfunctionarissen gedood of gearresteerd.

