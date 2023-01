Taïwan biedt hulp aan China aan bij opflakkering coronagevallen

De Taiwanese president reikte zondag een olijftak naar Peking tijdens haar nieuwjaarswensen en bood hulp aan bij de toename van corona-infecties op het vasteland van China.

In een toespraak met vreedzame woorden zei presidente Tsai Ing-wen dat de Taiwanezen ‘klaar waren om de nodige hulp te verlenen op basis van humanitaire zorgen’ aan Peking, ‘zolang dat nodig is’. De president voegde eraan toe dat ze hoopte dat de Taiwanese hulp ‘meer mensen zou kunnen helpen om uit de pandemie te komen en een veilig en gezond nieuw jaar te hebben’. 7

Het democratische eiland met 24 miljoen inwoners leeft onder de constante dreiging van een invasie van China, dat het als een deel van zijn grondgebied beschouwt dat op een dag zal worden heroverd, desnoods met geweld.

China wordt geconfronteerd met een explosie van COVID-19-gevallen na het abrupt verlaten van zijn strikte zerocovidbeleid vorige maand, drie jaar nadat het coronavirus opdook in de stad Wuhan. In zijn nieuwjaarstoespraak op televisie op zaterdag zei de Chinese president Xi Jinping dat ‘het licht van de hoop voor ons ligt’ nu de preventie en de bestrijding van epidemieën ‘een nieuwe fase’ ingaat.

Maar Xi Jinping verklaarde in een andere toespraak vrijdag, dat Peking “resoluut de pogingen van de separatisten had bestreden die gericht waren op het verkrijgen van de onafhankelijkheid van Taiwan en de tussenkomst van externe krachten in dit perspectief”.